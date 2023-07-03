瓦格纳兵变 俄喉舌：普里格津获钜资后行为脱轨

（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯一名高级宣传人员今天指控佣兵集团瓦格纳（Wagner）首脑普里格津在接受钜额公共资金后「行为脱轨」。瓦格纳短暂兵变后，莫斯科正在发展新的故事情节。

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瓦格纳首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）上周末率领部队，对俄罗斯高阶军事领袖发动一场短暂兵变，让克里姆林宫颜面尽失。

法新社报导，俄罗斯宣传机器重要人物之一、俄国国家电视台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselev）今天在他每周播出一次的电视节目中表示，「普里格津因为大笔金钱而行为脱轨」。

「他认为自己可以挑战国防部、俄罗斯和总统个人。」

基榭廖夫说，瓦格纳在叙利亚和非洲的行动，让普里格津认为自己可以不受惩罚，而当他的杂牌军于乌克兰东部战场取得胜利后，进一步强化了这种感觉。

基榭廖夫在没有提出任何证据的情况下表示，瓦格纳收受超过8580亿卢布（约新台币3046亿元）的国家资金。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）本周稍早首度承认，俄罗斯当局「全额」资助这支准军事部队，震惊各界。

蒲亭表示，自2022年5月至2023年5月期间，瓦格纳从俄罗斯政府手中获得逾860亿卢布的资金。

俄罗斯法律禁止私人佣兵团体。

「华尔街日报」今天报导，俄罗斯联邦安全局（Federal Security Services, FSB）突击搜查瓦格纳位于圣彼得堡（St. Petersburg）的总部，以寻找对普里格津不利的证据。

由于受到华府和欧盟制裁，普里格津多年来一直在暗处运作，但自蒲亭2022年2月出兵乌克兰以来，普里格津突然成为众所瞩目的焦点。

普里格津上个月放弃进攻莫斯科，并与克里姆林宫达成协议，接受流亡邻国白俄罗斯。

许多政治观察家认为，普里格津的兵变企图显示蒲亭对权力的掌控正在减弱。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP