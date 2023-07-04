不理会国际谴责 瓜地马拉将检查首轮总统大选结果

（法新社瓜地马拉市3日电） 瓜地马拉上月总统大选据称出现违规行为后，最高法院法官暂缓公布正式结果，最高选举法院今天表示将检查选举结果。

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瓜地马拉最高法院1日接受9个右翼政党提出的申请后，美国国务院谴责「干预6月25日选举结果的行为」。国务卿布林肯（Antony Blinken）说：「破坏6月25日选举将对民主构成严重威胁，影响深远。」

这9个右翼政党声称在全国12万2000多个投票所中，有1000多个投票所出现干预投票纪录情况。

在上月的首轮投票中，两名社会民主政党党员托瑞斯（Sandra Torres）与阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）成为得票率前2高的候选人，出乎各界意料之外。除非选举结果遭推翻，否则他们将在8月20日决选一较高下，这代表瓜地马拉将选出10多年来首位左翼总统。

包括即将卸任的总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）所属政党在内，有9个政党向瓜地马拉宪法法庭提出上诉。贾麦岱政党推出的候选人康得（Manuel Conde）得票率为第3高，瓦洛党（Valor）的候选人是苏瑞．李欧斯（Zury Rios），她是前独裁者李欧斯（Efrain Rios Montt）的女儿。

瓜地马拉最高法院1日谕令监督投票的最高选举法院（Supreme Electoral Tribunal）暂缓「正式公布」投票结果。

最高选举法院今天表示，「检查」投票所纪录的程序明天将在瓜地马拉市的作业中心展开。投票所记录列出投票数、每位候选人得票结果与废票。据法新社记者观察，这个作业中心受到军警严密看守。

一名最高选举法院官员告诉法新社，检查选举结果作业与重新计票不同，瓜地马拉法律不允许重新计票。由于未获授权对外发言，这名官员不愿具名。来自各政党的官员将参与检查作业。

美国国务院昨天表示，对瓜地马拉最高法院的裁决「深表关切」。美国国务院认可美洲国家组织（Organization of American States）与欧洲联盟（EU）等观察团证实初步结果的结论。

美洲国家组织也表达关切，称「没有理由」怀疑选民舞弊；而欧盟敦促各大政党尊重人民的意志。

© 2023 AFP