人权团体：俄知名调查记者在车臣惨遭殴打

（法新社莫斯科4日电） 俄罗斯知名人权团体「纪念」（Memorial）今天表示，曾获无国界新闻自由奖的俄国调查记者米拉西娜今天和律师在车臣采访期间遭多名武装袭击者痛殴，目前正在医院接受治疗。

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「纪念」在社群媒体上表示，袭击者剃掉米拉西娜（Elena Milashina）的头发，打断她多根手指，并将绿色颜料泼在她头上，米拉西娜多次失去意识，全身是伤。

这起事件发生在今天上午，当时米拉西娜正要和律师尼莫夫（Alexander Nemov）从所在地机场启程。

「纪念」指出：「他们被粗暴地猛踹，脸部也不例外，并遭受死亡威胁，还被用枪指着头部恐吓。他们的设备被夺走并砸碎。」

米拉西娜所属的俄国独立报纸「新报」（Novaya Gazeta）证实这项消息，并称米拉西娜和尼莫夫目前正在车臣首都格罗兹尼（Grozny）接受治疗。

「新报」指出，米拉西娜原本在格罗兹尼参加穆萨耶娃（Zarema Musayeva）的审判，穆萨耶娃3名子女因批评车臣自治共和国强人卡狄罗夫（Ramzan Kadyrov）沦为流亡者。

穆萨耶娃去年1月在车臣北部城市下诺佛哥罗（Nizhny Novgorod）遭车臣军队拘留。车臣当局并未回应置评请求。

© 2023 AFP