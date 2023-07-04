俄罗斯官方媒体：防空部队于莫斯科附近 击落2架无人机

（法新社莫斯科4日电） 根据俄罗斯官方媒体报导，防空部队今天在莫斯科（Moscow）地区击落了2架无人机，无人伤亡。

广告 继续浏览后续

紧急救援部门向官方媒体塔斯社（TASS）表示，「2架无人机在新莫斯科（New Moscow）地区遭电战压制」。

此外，有第3架无人机在距离首都约190公里的卡路加（Kaluga）地区被「击落」。

塔斯社指出，根据「初步报告」，这3架无人机都往莫斯科飞去。

报导引用1名不愿透露姓名的消息人士话说，所有3架无人机都是固定翼，并补充说，没有人员伤亡。

国营的俄新社（Ria Novosti）援引紧急服务部门的话说，2架无人机在新莫斯科的Valuevo附近被击落。

报导指出，无人机坠入「空旷地带」没有造成伤亡，但报导也没有透露无人机的来源。

莫斯科挥军入侵乌克兰期间，一直有无人机击袭击俄罗斯多个城市，但近几个月来愈来愈频繁。

而距乌克兰边境约500公里的莫斯科以及周边地区，迄今为止很少成为袭击目标。

5月初，2架无人机在克里姆林宫上空被击落；同月稍晚，无人机袭击了莫斯科的高楼。

© 2023 AFP