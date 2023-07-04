围堵暴动 法国总统有意开罚未成年暴民父母

（法新社巴黎3日电） 法国政府为解决连日街头暴动问题，总统马克宏今天提出构想，若未成年人进行破坏或打劫被捕，便要对他们的父母迅速开出连续罚单。

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根据法国司法部的说法，6月30日至今在暴动中被捕的接近4000人当中，有1200多名未成年人。

马克宏（Emmanuel Macron）今晚在巴黎会见警察人员，除了感谢他们的辛苦，还透露有意对未能管控自己孩子的父母祭出迅速处罚。

据「巴黎人日报」（Le Parisien）报导，马克宏在会见时表示：「对于最初的犯罪行为，我们有必要找到方法对家长采取容易实施的财务惩罚。」

45岁的马克宏还说，这是要让「搞砸行为在一开始就付出某种基本代价」。

暴动在6月30日达到最高峰时，马克宏便曾请求家长控制他们的孩子。在此之前，因一名青少年在巴黎遭警方枪击身亡而掀起的这波法国街头混乱失序，被捕暴民最小仅12岁。

法国司法部长杜彭-莫瑞提（Eric Dupond-Moretti）6月30日也强调相同讯息，并概述家长如何对孩子的行为负有法律责任。

他指出，家长若未能陪同孩子出庭应讯，已经可能会被处以罚款；且孩子的犯罪行为若对被害人造成任何损害，家长也负有赔偿责任。

杜彭-莫瑞提并发布法律指引，提醒检察官，按法国刑法第227-17条可对家长开罚。

这条法律规定，若家长「在缺乏正当理由下，未能尽到自身法律义务，达到危及孩子健康、安全、品德和教育的程度」，最高可处3万欧元（约新台币102万元）罚款和2年徒刑。

© 2023 AFP