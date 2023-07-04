土耳其、埃及外交关系回暖 睽违10年后宣布互派大使

（法新社开罗4日电） 埃及和土耳其外交部今天宣布，睽违10年后，两国将首度互派大使，以恢复正常外交关系。

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2013年，时任军方首长的埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）发动军事政变，推翻埃及首任民选总统、土耳其盟友穆希（Mohamed Morsi），土耳其拒绝予以承认，导致两国关系恶化，并互相驱逐大使。

今年5月，塞西和土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）同意恢复互派大使。

两国外交部透过联合声明表示，埃尔哈马米（Amr Elhamamy）将成为埃及驻安卡拉大使，土耳其则提名申（Salih Mutlu Sen）出任驻开罗大使。

土国外交部长费丹（Hakan Fidan）宣布任命后表示，这堪称双边关系正常化的重要里程碑。

他说，「从现在开始，我们的关系将在政治、经济和所有其他领域持续迅速改善。这符合我国总统和政府的意愿。」

随着土耳其寻求与埃及、阿拉伯联合大公国、以色列和沙乌地阿拉伯建立更佳的关系，外交部高阶官员于2021年开始在安卡拉和开罗进行磋商。

塞西和艾尔段在2022年卡达世界杯现场握手后，安卡拉和开罗的正常化进程开始加速。

© 2023 AFP