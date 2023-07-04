巴黎市郊暴动 市政府：不担心奥运受影响

（法新社巴黎3日电） 法国非裔青少年遭员警射杀，引发巴黎地区持续6天暴动。市政府今天表示，「不担心」明年奥运会受影响。

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巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）的副手葛瑞格华（Emmanuel Gregoire）承认对法国「局势感到忧心」，但他「不担心」奥运会受影响。

伊达戈今天在介绍奥运圣火巴黎路线的活动中表示，「一个国家出现种种令人担忧迹象」之时，奥运「圣火是带来希望的绝佳机会」。

2008年北京奥运登场前，奥运圣火行经巴黎时，曾因为示威群众上街声援西藏，使得这段路线的传递工作不得不透过巴士来完成。

伊达戈说：「我们都牢记那些进展不顺之事。我们会更加努力，以带来欢乐和热情。」

法国体育部长欧迪亚-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）今天表示，政府「最近几天已采取措施，再次加强与明年奥运相关基础设施的安全」。

欧迪亚-卡斯特拉补充说，「所有这一切都损害了国家。目前正发生的事显然不利于法国的形象」。

法国即将举行世界杯橄榄球赛和奥运会，但去年在法国国家体育场（Stade de France）举行的欧洲冠军联赛（Champions League）决赛，人群管理方面出现重大失误，让法国举办重大赛事的能力遭到质疑。

位于巴黎郊区的法国国家体育场将是明年奥运核心场馆，自法国17岁非裔青少年奈尔（Nahel）6月27日遭警察枪杀事件发生以来，该区域一直饱受暴动影响。

© 2023 AFP