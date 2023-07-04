法国暴动渐平息 被捕人数大幅减少

（法新社巴黎4日电） 法国非裔青少年遭员警射杀事件引发各地连日来暴动，内政部今天表示，法国城市深夜暴动被捕人数24小时内大幅减少一半。

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法国内政部表示，昨夜各地逮捕72人，当中包括在巴黎及其周遭地区24人，计有24栋建物遭到纵火或受损。

法国内政部发表声明说，159辆汽车被焚，而在公共区域共计有202处垃圾桶或其他地点遭人放火。

宪警4处办公室遭到攻击，不过未传出伤亡。

法国前两晚各地共出动4万5000名警力，动员人力维持相同。

17岁非裔青少年奈尔（Nahel）6月27日因拒绝临检，在巴黎西郊南泰尔（Nanterre）遭员警近距离射杀，再度点燃长期以来针对法国警察部门的种族主义指控，在全国引发连续多晚暴动。

巴黎近郊一位市镇首长的住所遭暴徒开车闯入，引发各界的愤怒。法国各地市镇首长发起集会示威，呼吁「重返共和秩序」，终结暴力冲突。

自2日晚间至3日清晨，总计157人被捕，和3日晚间至4日清晨的72人相比已大幅减少。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天将接见在这波暴动中受到破坏的220个市镇的首长。

法国总统府办公室官员表示，马克宏希望「开始展开痛苦、长期的工作，以了解导致这些事件的深层原因」。

© 2023 AFP