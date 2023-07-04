泰国两大党互相妥协 民族党党魁出任众院议长

（法新社曼谷3日电） 泰国国会议员今天投票同意一名小党领袖汪穆罕默德出任众议院议长，这可能导致前进党领袖皮塔组建新政府的努力变得更加复杂。

广告 继续浏览后续

泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）昨天宣布国会正式开议。泰国于5月14日举行国会众议院选举，皮塔（Pita Limjaroenrat）领导的前进党（Move Forward）拿下151席，成为国会最大党；为泰党（Pheu Thai）则以141席成为第2大党。

皮塔已组建一个8党联盟，其中包括为泰党，但联盟席位仅有312席，远低于参众两院过半所需的376个席位，以确保皮塔可在7月中的投票中获任命为总理 。

前进党和为泰党就众院议长人选争执数周后，最终在昨晚选定79岁的民族党（Prachachat）党魁汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）出任这个重要职位。

他告诉众议院议员，「我将公正不阿地履行职责…透明地评估法律草案和请愿书，以改善所有泰国人民的生活。」

他的首要任务之一就是排定时间，以让750名议员组成的参众两院投票选出总理，以组建下一届政府。议长还拥有决定国会议程的权力。

若想当选总理，皮塔还需要来自敌对政党或亲军方参院成员的64票，但5月选举结束后，前进党因推动修改严厉的「冒犯君主罪」，与参院发生冲突。

上月，泰国选举委员会还展开了一项调查，以厘清皮塔是否有资格竞选公职，因为他涉嫌拥有一家现在已停止运作媒体公司的股份。据规定，国会议员不得持有媒体股份。

© 2023 AFP