独立日枪击仍频传 拜登谴责、吁加强枪枝管制

（法新社华盛顿4日电） 在美国举国庆祝国庆日的同时，总统拜登今天呼吁采取更严格的枪枝管制措施，并谴责在国庆假日前发生的「一波」枪击。

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根据警方和媒体报导，费城昨晚爆发枪击，造成5人丧生和两名儿童受伤。美国有线电视新闻网（CNN）报导，约4个小时后，德州沃斯堡（Fort Worth）也传出暗夜枪声，造成3死8伤。

截至今天下午，美国独立日又传出多起枪击。根据非营利研究组织「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive），密西根州首府兰辛（Lansing）的枪击造成5人受伤，北卡罗来纳州夏洛特（Charlotte）的枪击造成4人受伤。

根据地方媒体，俄亥俄州亚克朗（Akron）也爆发枪击，警方今天凌晨接获通报后赶往现场，这起枪击造成4人受伤。

拜登在声明中说：「过去几天，我们国家再度承受一波悲惨且无谓、在美国各地社区发生的枪击。」他提到费城、沃斯堡和兰辛的枪击，以及最近巴尔的摩、堪萨斯州威契塔（Wichita）、密苏里州堪萨斯市（Kansas City）以及芝加哥的枪枝暴力。

拜登表示：「在我们国家庆祝独立日的同时，我们祈祷有朝一日我们的社区能免受枪枝暴力荼毒。」（译者：陈政一）

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