联合国峰会6日登场 致力筹划人工智慧运用框架

（法新社日内瓦3日电） 联合国（UN）本周将召开人工智慧（AI）峰会，试图筹划出AI使用范围，并利用AI潜能造福人类，全球约3000名专家出席，另有数十个知名AI机器人也将与会。

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联合国期盼替人工智慧发展方向订定清楚蓝图，因为目前的技术发展已远超出为人工智慧设限的能力。

这场「AI for Good全球峰会」预计6日及7日于瑞士日内瓦登场，约3000名来自科技巨头微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）等企业以及大学、国际组织的专家将齐聚一堂，试图订出人工智慧运用框架。

召开此次峰会的国际电信联盟（International Telecommunication Union）主席鲍丹－马丁（Doreen Bogdan-Martin）告诉记者：「这项技术正快速发展…这场峰会对全球人工智慧领域的领头羊而言是一次绝佳机会，能够齐聚全球舞台、共同解决管理问题。」

她说：「毫无作为绝非选项之一，人类相当仰赖它（人工智慧），因此我们必须积极投入和尝试，确保能利用AI迈向一个负责任的未来。」

她表示，这次峰会将研究人工智慧的可行框架和防护网，以支持安全使用AI。

与会者包括亚马逊技术长佛格斯（Werner Vogels）、谷歌（Google）旗下AI部门DeepMind营运长伊布拉欣（Lila Ibrahim），以及前西班牙国家足球队长卡西亚斯（Iker Casillas）。卡西亚斯2019年心脏病发作，如今大力倡导利用AI预防心脏病。

此外，还有数十个机器人将参与这次峰会，包括数个拟人机器人，例如全球首个超现实主义机器人艺术家「爱达」（Ai-Da）、全球最先进的拟真机器人阿美卡（Ameca）、人形摇滚歌手机器人黛丝德蒙娜（Desdemona），以及最先进的医疗保健机器人葛蕾丝（Grace）。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）说：「这次峰会将有助于确保AI描绘出造福人类的发展方向。」

© 2023 AFP