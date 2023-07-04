评估符合国际安全标准 IAEA支持日本核废水入海计画

（法新社东京4日电） 国际原子能总署（IAEA）今天表示，日本将「核废水」排放入海的计画符合国际安全标准，其「放射性影响可以忽略不计」。

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IAEA署长葛罗西（Rafael Grossi）今天抵达日本，呈交IAEA一份有关东京电力公司福岛第一核电厂涵盖「核废水」排放入海安全评估的综合报告书。

IAEA指出，IAEA之前针对日本有意将稀释「核废水」排放入海计画的安全性进行验证，今天公布报告书指出，日本的排放对策符合国际安全标准。

报告补充说：「受控、逐步将处理后的水排放到大海......，对人类和环境的放射性影响可以忽略不计。」

由于排放入海计画基于国际标准在安全性方面已获正面评价，意味日本政府朝今年夏天开始排放入海的准备，也将进入最后阶段。

福岛第一核电厂在2011年311大地震遭受海啸侵袭后发生核子事故，持续注水冷却反应炉内熔融核燃料棒时产生的污染水等，透过净化装置去除氚以外多数辐射物质剩下的水，就称为「核废水」（含氚废水，即ALPS处理水）。

由此产生的核事故是自车诺比（Chernobyl）事件以来最严重的一次，清理工作持续了十多年，大多数因辐射而被宣布为禁区的地区，现已重新开放。

© 2023 AFP