香港通缉8流亡海外港人 澳洲：支持居澳倡议人士

（法新社雪梨4日综合外电报导）香港当局以涉嫌违反「港区国安法」为由，通缉罗冠聪和许智?等8名海外港人，澳洲当局今天对此表示「严重关切」，并矢言支持居住在澳洲的民主倡议人士。

广告 继续浏览后续

法新社报导，澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，澳洲将坚定支持言论自由以及人们和平表达政治观点的权利。

「在我国，这样做的人们将得到支持。」

据信遭到香港当局悬赏通缉的8名民主倡议人士中，有2人身在澳洲。

香港行政长官（特首）李家超今天说，他完全支持和赞同警方通缉罗冠聪和许智?等8名海外港人，并会终身追捕他们。

对此，黄英贤回应，针对外国对澳洲民主的干涉，澳洲抱持「毫不含糊」的立场，同时也有「强有力的规范」来支持自身立场。 她强调，「任何外国干涉指控都可交由有关当局调查。」

香港警方国家安全处3日宣布，已获法庭发出拘捕令，通缉8名潜逃海外的港人，包括前立法会议员罗冠聪、许智?、郭荣铿，前职工会联盟总干事蒙兆达，前法政汇思召集人任建峰，以及袁弓夷，郭凤仪和刘祖迪。

上述8人都是2019年「反送中」运动的支持者，警方指他们涉嫌违反香港国安法，罪名包括危害国家安全、煽动分裂国家及要求外国制裁中国和香港等。（译者：施施/核稿：陈正健）

© 2023 AFP