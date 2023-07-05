以色列突袭哲宁难民营酿13死 军方宣布行动落幕

（法新社耶路撒冷5日电） 以色列军方今天宣布，结束对约旦河西岸占领区哲宁地区（Jenin）为期2天的攻击行动，此次行动共造成12名巴勒斯坦人及1名以色列士兵死亡。

广告 继续浏览后续

军方发言人告诉法新社：「这次行动已正式结束，士兵们已撤离哲宁地区。」

以色列军方在总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）领导的极右翼政府命令下，3日上午对哲宁难民营发动突袭。

这次突袭是以军多年来在约旦河西岸展开的最大规模军事行动，不仅出动数百名士兵，还派出无人机攻击及军用推土机摧毁街道。

以色列军方发言人告诉法新社，以军已自昨晚开始撤出哲宁地区。

以色列后来拦截5枚从加萨走廊（Gaza Strip）发射的火箭后，便对加萨走廊发动空袭。

一名巴勒斯坦安全部门消息人士指出，这次空袭击中巴勒斯坦武装组织哈玛斯集团（Hamas）在加萨走廊北部一处军事基地，但没有造成人员伤亡。

以军表示，在对约旦河西岸哲宁营地的攻击行动中，发现武装分子的藏匿点、军火库和存放炸药的地下竖井。

以军也指出，旗下部队已拆除哲宁的6个爆裂物制造设施和3个战情室，并没入大量武器。另有一名士兵昨晚在「实弹」冲突中丧命。

巴勒斯坦卫生部表示，以军对哲宁难民营的大规模攻击已造成12名巴勒斯坦人丧命。

© 2023 AFP