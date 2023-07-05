伊朗2020年击落客机 加拿大等国向国际法院提告

（法新社海牙5日电） 联合国国际法院（International Court of Justice）今天表示，加拿大、英国、瑞典和乌克兰已在国际法院对伊朗提起诉讼，为伊朗2020年击落的客机罹难者家属寻求赔偿。

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国际法院的诉状指出，伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）击落从德黑兰起飞的乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）PS752班机，违反民用航空公约规定的一系列义务。

机上176人全部罹难，其中多数是加拿大、英国、瑞典和乌克兰的公民。2020年1月8日坠机事件的3天后，伊朗当局承认军方把飞往基辅的波音737-800客机误设成攻击目标。

加拿大、英国、瑞典和乌克兰当局上个月说道，他们将代表罹难者家属前往总部位于荷兰海牙的国际法院求偿。

他们在提交给国际法院的文件中表示，伊朗违反1971年制订的关于民航安全国际公约。 他们请求国际法院「勒令对造成的所有伤害全额赔偿」，并要求伊朗「就受害者及家属遭受的物质和精神伤害向申请人支付全额赔偿」，且伊朗应归还罹难者遗物，公开承认其「国际不法行为」。

© 2023 AFP