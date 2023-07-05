伏法前先照相 新加坡死囚人生最后时刻留影

（法新社新加坡5日电） 新加坡死囚奈瑟里（Nazeri Lajim）面对着镜头，用手指比出V字，身上还穿花衬衫，一点也看不出他即将接受绞刑。这是新加坡当局的做法，在死囚伏法前几天给予他们拍照机会。

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64岁的奈瑟里因贩运毒品罪名遭处极刑，而这些于行刑之前数日拍摄的照片，是家属对他最后的回忆。

在新加坡，狱方人员会在执行绞刑前不久提供拍照的机会，并准许摆设椅子等简单拍摄道具。

奈瑟里的妹妹奈瑟拉（Nazira Lajim Hertslet）告诉法新社：「当我看到他的照片，他是健康的，是好看的一个人…脸上充满光芒。」她还说：「我很难过…他就这么离开了。」

新加坡对许多罪行处以死刑，包括谋杀和某些形式的绑架。

新加坡同时拥有全球数一数二严苛的禁毒法规：贩运超过500克的大麻就足以判处死刑。

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间暂停死刑两年后，新加坡已恢复行刑，迄今已有13人上绞刑台。

根据最初于1990年代实施的做法，新加坡狱方会在死囚伏法前给予他们拍照的机会。

●体贴还是残酷？ 两方说法不一

新加坡监狱署表示，这项做法属自愿性质，而拍照本身「允许家属拥有亲人最近的照片」。

但对于死囚的亲属而言，这种做法让他们五味杂陈。

奈瑟拉指出，「这么做实际上很残酷」，因为受刑人知道这是他们生前最后一组照片，内心应该十分害怕。

她还说：「但至少在他走之前，我们拥有他最后的照片。」

奈瑟里因为贩运超过33克的海洛因，去年遭处绞刑。

●一公斤大麻招致死刑 家属：夜夜哭泣

包括国际特赦组织（Amnesty International）在内的多个人权团体，长期以来一直呼吁新加坡废除死刑，但星国政府坚称死刑可有效吓阻犯罪。

46岁新加坡人谭加拉朱（Tangaraju Suppiah）因密谋走私一公斤的大麻，而于今年4月被处以绞刑。

他的姐姐列拉瓦蒂（Leelavathy Suppiah）表示，每晚想到谭加拉朱都会哭，还说他最初拒绝拍照，但经家人劝说后改变心意。

列拉瓦蒂把他一张面露微笑、用拇指与食指比出爱心的照片裱起来。她告诉法新社说：「我看这些照片的时候很开心，至少相片中还有他的身影。」

尽管如此，她仍不免纳闷谭加拉朱生前最后几天的心情，「他们知道自己就快死了。这很残忍，你懂吗？」

© 2023 AFP