塔利班下令全国美容院关闭 阿富汗女权再受压迫

(法新社喀布尔4日综合外电报导)阿富汗塔利班(Taliban)政权的「劝善惩恶部」今天证实,政府已下令全国各地的美容院在一个月内关闭。这是塔利班压迫女性、将她们逐出公共生活的最新措施。

法新社报导,这道命令将迫使数以千计由女性经营的小店关门,这通常是她们唯一的家计收入来源;新规定也剥夺了她们仅存不多的出门社交机会之一。

在喀布尔(Kabul),一名不愿透露姓名的美容院经理说:「我想,如果这个社会根本不存在女性就好了…我是要说,我希望自己没生在这个世界,我希望我们不是生在阿富汗。」

另一名美容院工作人员说:「过去,女人们(在这里)谈天说地、聊八卦。这里没有打斗,没有吵闹。」

「当我们在这里看到一些快乐、生动的面孔时,自己也感到精神焕发。美容院具有非常重要的功能,这个地方让我们感觉很自在舒适。」

还有一名美容院经理表示,她雇用了25名女性员工,个个都是家里的经济支柱,如今,「她们都心碎了…她们该怎么办?」

塔利班政权于2021年8月掌权之后,即禁止女性就读高中和大学,禁止进入公园、游乐场和健身房,并命令她们在公共场所用衣物将自己包覆起来。

「劝善惩恶部」(Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice)发言人穆哈加(Mohammad Sadeq Akif Muhajir)不愿说明政府为何下了这道命令。

根据法新社所见副本,这道命令是「基于最高领袖(艾昆萨达,Hibatullah Akhundzada)的口头指示」。(译者:纪锦玲)

