塔利班下令全国美容院关闭 阿富汗女权再受压迫

（法新社喀布尔4日综合外电报导）阿富汗塔利班（Taliban）政权的「劝善惩恶部」今天证实，政府已下令全国各地的美容院在一个月内关闭。这是塔利班压迫女性、将她们逐出公共生活的最新措施。

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法新社报导，这道命令将迫使数以千计由女性经营的小店关门，这通常是她们唯一的家计收入来源；新规定也剥夺了她们仅存不多的出门社交机会之一。

在喀布尔（Kabul），一名不愿透露姓名的美容院经理说：「我想，如果这个社会根本不存在女性就好了…我是要说，我希望自己没生在这个世界，我希望我们不是生在阿富汗。」

另一名美容院工作人员说：「过去，女人们（在这里）谈天说地、聊八卦。这里没有打斗，没有吵闹。」

「当我们在这里看到一些快乐、生动的面孔时，自己也感到精神焕发。美容院具有非常重要的功能，这个地方让我们感觉很自在舒适。」

还有一名美容院经理表示，她雇用了25名女性员工，个个都是家里的经济支柱，如今，「她们都心碎了…她们该怎么办？」

塔利班政权于2021年8月掌权之后，即禁止女性就读高中和大学，禁止进入公园、游乐场和健身房，并命令她们在公共场所用衣物将自己包覆起来。

「劝善惩恶部」（Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice）发言人穆哈加（Mohammad Sadeq Akif Muhajir）不愿说明政府为何下了这道命令。

根据法新社所见副本，这道命令是「基于最高领袖（艾昆萨达，Hibatullah Akhundzada）的口头指示」。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP