探究法国暴动背后更深原因 马克宏会见300市镇首长

（法新社巴黎4日电） 法国总统马克宏今天会见数以百计官员，针对警察在拦检过程中枪杀一名青少年、导致全国陷入动乱一事，探究背后「更深层次的原因」。

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法国一个多星期的暴动导致300多个市镇受到破坏，随着情势趋缓，马克宏今天在巴黎艾里赛宫（Elysee palace）会见这些市镇首长。

根据与会人士说法，马克宏说：「已永久恢复平静了吗？我会审慎以对，但我们前几日所见的风口浪尖已经过去。」

17岁非裔青少年奈尔（Nahel M.）6月27日因拒绝临检，在巴黎郊区遭员警近距离射杀，引发民众怒火，并再度引发长久以来有关法国警察部门中存在种族主义的指控。这起事件掀起的暴乱和抢劫，让法国政府连日来疲于奔命。

法国内政部表示，昨晚，各大城市的暴力事件在24小时内大幅减少了一半，全国有72人被捕。

法国总统府官员表示，今天与市镇首长的会议中，马克宏希望「展开一项辛苦的长期任务，以了解这些事件背后更深层次的原因」。

然而，左右翼官员却相互指责，并坚持自己的一套解决方案。中间派的马克宏最后在会议尾声表示，各方未能取得「共识」。

他补充说，他的政府将在夏季期间「找出非常实际的解决方案」。他还说：「打铁必须趁热。」

© 2023 AFP