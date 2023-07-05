法国非裔青年之死 法国老问题浮出台面

（法新社法国南泰尔4日电） 法国17岁非裔青少年奈尔（Nael）一周前因拒绝临检遭员警射杀，巴黎郊区蓝领居民指出，这起事件重燃年轻族群怒火，也令法国种族主义、警察暴行等更深层问题再受关注。

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自奈尔被员警持枪射杀后，他生前居住的南泰尔（Nanterre）住宅区连日发生暴动事件，街道上留下烧毁的汽车、融化的垃圾桶和无数疾呼「为奈尔讨公道」的涂鸦。

一名16岁男孩29日参加向奈尔致敬的抗议游行时说道：「（警察）总是针对同一群人，非裔、阿拉伯人、工人阶级社区…他们就这样杀害一个17岁男孩，无缘无故。他的死令我们愤恨不平。」那场抗议游行随后演变成警民间的激烈冲突 。

几天后，39岁的穆罕默德（Mohamed）坐在住宅区旁边的公园里告诉法新社：「人们已经受够了，愤怒不断积累，这种感觉似曾相识…我当然明白，我也是在这里长大的。但烧毁学校和商店仍是疯狂之举，因为这伤害到我们所有人。」

52岁的民间团体负责人阿卜杜尼（Fatiha Abdouni）说:「现在我们必须倾听年轻人的声音，倾听他们的沮丧和愤怒。」

她说，巴黎贫困郊区的年轻人面临「日常困难以及学习、工作和居住机会的不平等」。

对她而言，奈尔的死明显是重新点燃「更深层次问题的火花」。

© 2023 AFP