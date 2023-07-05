泰国国会13日举行投票 选出新总理

（法新社曼谷5日电） 泰国众议院议长汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）今天表示，国会将于13日举行投票，选出新总理。

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皮塔（Pita Limjaroenrat）领导的前进党（Move Forward）在5月14日选举中拿下最多席次，但这不保证前进党能组建政府，也不能保证皮塔能领导泰国。

前进党和为泰党（Pheu Thai）在5月选举中击败保守派对手，在众院500个席次中，分别拿下151席和141席。

前进党已组建了一个8党联盟，其中包括在选举中拿下第2多席次的为泰党。尽管8党联盟共占312席，仍未达支持皮塔担任总理所需的376票，因总理候选人必须有参众两院共750席过半席次，也就是376席的支持。

昨天获选定为众院议长的资深议员汪穆罕默德已订于13日举行联席会议，选出新总理。

在记者询及皮塔若未能获得足够支持票数时，汪穆罕默德说：「国会将进行投票，直到我们选出一位总理。」

汪穆罕默德告诉媒体：「票数若未达376票，我们会进一步表决。」 他不愿明确表示，在寻找其他候选人之前，将给皮塔多少次机会。

若要当选总理，皮塔还需要来自敌对政党或亲军方参院成员的64票，但5月选举结束后，前进党因推动修改严厉的「冒犯君主罪」，与参院发生冲突。

团结建国党（United Thai Nation）今天表示，该党正在考虑是否提名一位与皮塔竞争的候选人。

© 2023 AFP