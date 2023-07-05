泽伦斯基控俄 将在札波罗热核电厂作危险的挑衅

（法新社基辅4日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他告诉法国总统马克宏（Emmanuel Macron）关于俄罗斯在乌国东南部札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂所做的「危险挑衅」。

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在克里姆林宫（Kremlin）2022年2月挥军入侵乌克兰后不到几天，俄罗斯部队就占领了那座欧洲最大、拥有6个反应炉的核电厂。

在那之后，两国就经常指控对方冒着发生重大核安风险，炮轰札波罗热核电厂周遭。

泽伦斯基在推特上表示，他在电话中告诉马克宏：「占领的部队正在札波罗热（核电厂）准备危险的挑衅。」

他表示，自己与马克宏「同意与联合国国际原子能总署（IAEA）合作，以竭尽所能的控制局势」。

乌克兰武装部队援引「行动数据」声明称，札波罗热核电厂第3、第4反应炉的顶端，今天被放置了「爆炸装置」，在「不久的将来」可能会有攻击。

在加密通讯软体Telegram上的声明指：「如果真的引爆了，那不会造成反应炉的毁损，但会看起来像是遭乌克兰炮击的样子。」并称乌克兰军队「随时准备好要在任何情况下采取行动」。

泽伦斯基和乌克兰军方也都没有提供证据，来证实他们的说法。

目前札波罗热核电厂的所有反应炉都没有在发电。

泽伦斯基在他晚间发送的影片中，称俄罗斯计划「模拟对札波罗热核电厂的攻击」，也可能有其他的计画。

「但不论如何，全世界都能看见，且不可能看不出来的，就是唯一会对札波罗热核电厂带来危险的正是俄罗斯，没有其他人了。」

© 2023 AFP