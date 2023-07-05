美联邦法官颁令限制联邦官员联系社媒平台

（法新社华盛顿4日电） 美国联邦法官今天下令，拜登政府部分官员和机构不得为了审核调整网路贴文内容，与社群媒体公司进行联系。

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路易斯安那州联邦地区法官道蒂（Terry Doughty）的裁决是回应一项由路州和密苏里州共和党籍检察长所提出诉讼。

诉讼指控，联邦政府官员在要求社群媒体公司打击疫苗和选举不实讯息时，做法太过头，恐有箝制言论自由的疑虑。

美国部分保守派人士宣称，拜登政府假借COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和不实消息恐掀威胁的名义，对线上异己观点行审查和压制之实。

裁决书以美国宪法第一修正案的言论自由条款为基础，下令卫生及公共服务部（HHS）、联邦调查局（FBI）等政府机构不得与社群媒体公司联系，以「任何敦促、鼓励、施压或诱导方式」来达到「移除、删去、压制或削减获保障之内容」的目的。

白宫官员表示，司法部正在审查这项命令并将评估其选项。

联邦法官的裁决书也直接点名这项命令的适用对象，包括国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）、网路安全和基础设施安全局（CISA）局长伊斯特利（Jen Easterly）和白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）等。

联邦法官虽发布这项禁令，但仍有例外，例如政府与官员可以为了对国安风险和犯罪活动示警，而与社群媒体公司进行沟通。

脸书（Facebook）和Instagram母公司Meta Platforms、推特（Twitter）、Alphabet旗下的YouTube均未回应置评请求。

有些专家批评这项裁决，说当局必须在揭露谎言与审查或限制言论自由之间取得平衡。

哥伦比亚大学（Columbia University）奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）所长贾佛（Jameel Jaffer）表示：「法院在本案中下达的命令绝对太过广泛。这不仅可使平台免受胁迫，也使其免遭批评。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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