菲律宾海巡队指控中国海警采取危险行动 阻挠仁爱暗沙运补

（法新社马尼拉5日电） 菲律宾海巡队今天表示，近日协助赴南海仁爱暗沙运送补给时，遭中国海警船尾随、骚扰和阻挠，附近还出现2艘中国海军舰艇，显示中方正加大力度阻挠菲国海巡船抵达仁爱暗沙。

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菲律宾于1999年刻意将二战时期的登陆舰马德雷山号（Sierra Madre）搁浅到仁爱暗沙，并派遣军力驻守，藉以主张实际控制，因此需定期派员前往换班并运送补给。

菲律宾海巡队西菲律宾海发言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天推文表示，2艘菲国海巡船6月30日协助菲律宾海军行动，护送一艘船只前往仁爱暗沙。

塔瑞耶拉说，进入仁爱暗沙12海里范围内后，2艘船体明显更大的中国海警船持续在距离他们约100码处，尾随、骚扰和阻挠菲方海巡船。「这些中国海警船悍然无视国际海上避碰规则（COLREGs），试图堵住航道，阻止菲律宾海巡船接近爱尤银礁（Ayungin Shoal，即仁爱暗沙）。」

他表示，菲方尤其对2艘中国海军舰艇出现在仁爱暗沙深感忧虑和警觉。因为菲律宾海军的补给行动本质上完全出于人道主义，「中国却部署了他们的军舰，引发更深的担忧」。

西菲律宾海是菲国主张在南海拥有主权的部分，大致为菲律宾200海里专属经济海域范围。

另据报导，塔瑞耶拉受访表示，中国海警「危险地操纵」2艘海警船，一度刻意阻断菲国海巡船航行路线，迫使菲方船只减速以避免碰撞。

塔瑞耶拉说，双方相互以广播宣示海域主权时，中国海警船距菲方船只「不到100码」。

他表示，菲方执行运补任务时，除了2艘中国海警船和2艘海军舰艇，仁爱暗沙东北方入口处还出现6艘中国海上民兵船。

© 2023 AFP