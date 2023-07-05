IAEA为日本排放核处理水背书 韩国表示尊重

（法新社首尔5日电） 尽管国内反对与抗议声浪愈演愈烈，韩国今天表示，针对联合国国际原子能总署（IAEA）认可日本排放福岛核电厂核处理水的计画，韩国表示尊重。

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国际原子能总署本周为日本长达10多年的福岛核电厂核处理水排放计画开绿灯，该厂2011年在东日本大震灾及海啸中受创后发生核子事故。

国际原子能总署历经2年评估后表示，日本预定排放的核处理水放射性成分对人类或环境产生的「影响微不足道」。但是，邻近的韩国民众强烈反对这项计画。

韩国国务协调室第一副主任朴九渊（Park Ku-yeon，音译）在每日例行简报中表示：「国际原子能总署是全球权威机构，我们尊重其决定，这是政府的基本立场。」

朴九渊还说，一旦韩国完成独立评估，韩国政府将发表对国际原子能总署最终审查的分析报告。

民意调查机构盖洛普韩国（Gallup Korea）最新调查显示，约80%韩国受访者对日本排放核处理水计画感到担忧。

由于担心核处理水会污染海洋及海水制盐，日本排放核处理水的计画也在韩国引发恐慌性食盐抢购潮。

韩国本土电商网站报告指出，日本6月宣布福岛核电厂核处理水排放计画后，一周的食盐销售量比前一周暴增800%。

韩国政府正在从国家储备中释出多达400吨海盐，以稳定市场供需。

© 2023 AFP