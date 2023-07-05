IAEA署长会见福岛居民 盼缓解对排放核处理水担忧

（法新社福岛县磐城5日电） 日本计划将曾发生事故的福岛第一核电厂核处理水排放入海，联合国国际原子能总署署长葛罗西今天会见福岛县居民，以缓解他们对核处理水安全性的担忧。

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国际原子能总署（International Atomic Energy Agency, IAEA）认为日本有意将核处理水排放入海的计画符合国际安全标准。这项将日积月累、贮藏在核电厂内核处理水排放入海的计画将需要30至40年的时间。

葛罗西（Rafael Grossi）在福岛县磐城的一场会议上承认，人们对排放计画仍存在担忧。

葛罗西在会议上告诉当地居民和官员：「这些复杂的图表和统计资料是一回事，但在现实中，人们的现实、经济的现实、社会情绪和观感的现实可能是不同的。」

这项计画受到一些地区邻国的反对，北京当局曾公开谴责，福岛的一些社群，尤其是渔业组织也表达反对，担心顾客将因此回避他们的渔获。

葛罗西指出：「正如IAEA所证实的那样，这是一个普遍的做法，全世界许多地方都同意并遵守。」

尽管如此，一些当地居民仍感到愤怒，担心核处理水的排放会造成声誉的损害。

福岛县渔业协同组合联合会会长野崎哲表示，日本政府曲解当地民意，他说当地民众仍强力反对这项计画。

野崎哲告诉葛罗西：「我们渔业从业者别无选择，只能做出激情的反应，并强化立场。我恳求你意识到…『ALPS处理水』的排放计画是在反对声浪中进行。」

葛罗西表示，他没有「魔杖」能缓解人们的担忧，但指出IAEA将设立一个常设办公室，对排放画进行长期审查。

葛罗西指出：「我们将在未来数十年和你们一起待在这里，直到贮藏在反应炉周遭的核处理水都安全地排放。」

© 2023 AFP