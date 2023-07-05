UN忧黑海谷物协议将到期 俄尚未宣布是否同意展延

（法新社日内瓦5日电） 联合国（UN）今天对一项让乌克兰谷物出口的协议能否存续表示「担忧」，这项协议有可能在两周内破裂，威胁世界最脆弱地区的粮食安全。

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为缓解全球粮食危机签订的「黑海谷物倡议」（Black Sea Grain Initiative, BSGI）即将在17日到期，除非俄罗斯同意延长该协议。俄国在2022年2月全面入侵乌克兰，战事至今仍持续。

莫斯科当局对另一项涉及俄国食品及化肥出口的平行协议的运作感到不满，并在昨天表示，已无展延「黑海谷物倡议」的理由。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天谈到谷物出口协议时表示：「我们尚未正式宣布决定，我们将适时宣布。」尽管俄国与乌克兰的冲突已进入第17个月，「黑海谷物倡议」允许来自乌克兰的谷物经安全通道出口。

俄国持续表示，由于自身食品及化肥出口受到的阻碍，他们没有理由在7月17日后展延协议。但培斯科夫指出，西方国家仍有时间解决这些问题。

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）秘书长葛林斯潘（Rebeca Grynspan）在日内瓦对记者表示：「毫无疑问，我们感到担心，因为这两项在伊斯坦堡（Istanbul）签订的协议对粮食安全和南方世界（Global South）的开发中国家非常重要。」

联合国贸易和发展会议一直为这些协议居中协调。

© 2023 AFP