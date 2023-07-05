WTO限制有害渔业补贴 日本正式接受协定

（法新社日内瓦4日电） 世界贸易组织（WTO）今天表示，日本加入美国、中国、欧盟的行列，正式接受WTO限制有害渔业补贴的协定。

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历经20多年谈判，旨在禁止鼓励过度捕捞并威胁全球鱼类资源永续生存的补贴，最终于去年6月达成协定。

WTO秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）从日本驻日内瓦大使山崎和之手中，接过日本接受协定的文件。

伊卫拉说道：「我要欢迎日本正式接受渔业补贴协定（Agreement on Fisheries Subsidies）。」

她还说：「考量到日本是渔业大国，及作为WTO的坚定支持方地位，这个重大一步，具有非常重要的意义。」

「当我们继续应对过度捕捞和鱼群资源枯竭带来的挑战时，日本和更广泛WTO成员的积极参与将是至关重要。」

这项协定禁止对非法、未通报、未受监管的捕捞活动或过度捕捞鱼群资源提供补贴。

协定也禁止对在未受监管的公海捕鱼提供补贴。

同时，WTO成员正继续为悬而未决的问题进行谈判，希望2024年2月WTO在阿拉伯联合大公国举行下一次部长级会议时，对协定的附加条款能达成共识。

山崎和之表示：「这传达了我们作为一个四面环海、长久以来熟悉渔业资源的国家，且身为多边贸易体系的堆动者，（和各国）共同努力确保粮食安全，以及在规范下实现渔业可永续发展的坚定决心。」

包括贝里斯、加拿大、中国、欧盟、冰岛、日本、奈及利亚、塞席尔、新加坡、瑞士、阿拉伯联合大公国和美国在内，已有12个WTO成员接受协定。

为了实施这项协定，164个WTO成员中，需有2/3必须向WTO提交接受协定的文件。

© 2023 AFP