友好关系疑生变 科索沃危机再起美国不挺反抨击

（法新社普里斯汀纳5日电） 多年来，科索沃都以身为美国最坚定的伙伴而自豪，然而，在与宿敌塞尔维亚爆发新一波危机的情况下，许多人开始怀疑科索沃与美国过去一度坚不可摧的关系是否开始生变。

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今年5月下旬，科索沃当局扶植阿尔巴尼亚裔候选人，塞尔维亚族人杯葛投票，结果在投票率只有3.5%的状况下，阿尔巴尼亚裔候选人当选市长就职，进而引发北部4城镇塞族暴力抗议，此后科索沃动荡不安的北部地区便持续酝酿骚乱。

科索沃北部近几周来受到示威行动、塞尔维亚逮捕3名科索沃员警，以及塞族抗议民众的暴力动乱撼动，有30多名北大西洋公约组织（NATO）维和人员受伤。

在塞尔维亚与科索沃的激烈争执中，科索沃政府陷入一种奇怪、不安且不寻常的境地，那就是受到一连串来自华府方面的外交攻击。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今年5月底表示：「我们强烈谴责科索沃政府升高北部紧绷局势并增加不稳定性的行为。」

科索沃当局受到猛烈抨击的同时，美国驻巴尔干半岛外交人员也发布一连串声明。

美国驻塞尔维亚大使希尔（Christopher Hill）把多半过错归咎于科索沃总理库提（Albin Kurti），他向美国之音（Voice of America）表示：「我想我们对库提先生有意见。」

美国驻科索沃大使霍夫尼尔（Jeffrey Hovenier）进一步暗示，这场争执正在破坏美国在其他政治领域对科索沃的支持。

雪上加霜的是，欧洲联盟（EU）也对科索沃施压，对科索沃实施一连串临时措施，包括暂停高层人士互访，并暂停部分金融合作。

外界推测，美方对科索沃采取强硬态度，加上对塞尔维亚进行较为温和外交接触的部分原因，是由于传言普遍指出的：塞尔维亚当局已成为乌克兰抗俄的重要弹药来源。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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