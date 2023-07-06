德中关系降温 杜伊斯堡欲翻转「中国城」形象

（法新社杜伊斯堡6日电） 德国西北部城市杜伊斯堡（Duisburg）因与中国关系紧密，一度自诩为德国的「中国城」，然而，地缘政治紧张导致两国关系恶化后，这座城市如今急着改变形象。

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法新社报导，坐落在德国工业地带、经济衰退已久的杜伊斯堡在2014年获得一剂强心针：中国国家主席习近平亲自造访后，宣布当地为中国「一带一路」倡议的重要枢纽。

不久后，为数庞大的货运列车不断从全球第二大经济体中国驶向地表第一大内陆河港杜伊斯堡，紧随在后的还有一系列中国相关倡议。

然而，俄罗斯入侵乌克兰之后紧张局势升温，德国境内愈来愈多人对太过仰赖专制政权一事表达忧虑，特别是中国。

尽管中国是欧洲最大经济体德国的最大贸易伙伴，柏林当局仍就北京人权纪录以及对台湾的武力威胁等，对中采取更强硬的立场。

在人口50万的杜伊斯堡，这股冷风很有感：当地与中国电信大厂华为的联合计画「智慧城市」已期满失效；航运巨擘中国远洋运输（Cosco）也售出杜伊斯堡港一项计画的持股。

杜伊斯堡也是唯一设有「中国事务专员」的德国城市。担任此职的托贝尔（Markus Teuber）坚称中国依旧是重要伙伴，但他也坦言现在的情况不若以往。

他在市政厅接受专访时告诉法新社，「（习近平）来访后出现了一股『中国热』」，但如今「全球政治局势改变，虽然变化速度不会那么快，但一切都不可能再如3、4年前那般了」。

杜伊斯堡的转变，堪称北京和柏林紧张局势加剧这段期间，广泛经济领域现况的缩影。

身为制造业强国的德国，在中国投入的投资金额，迄今仍是欧洲国家之冠。

根据独立研究机构荣鼎集团（Rhodium Group）的研究报告，光是福斯汽车（Volkswagen）、宝马（BMW）、宾士（Mercedes-Benz）和化工龙头巴斯夫集团（BASF）这4家德企，就占了2018至2021年间欧洲对中投资的1/3。

然而，今年第一季度中，德对中出口较去年同期暴跌了12%。大型企业受到的冲击不小，福斯汽车和巴斯夫集团第一季在中国的销售量都有下滑。

至于杜伊斯堡，尽管地缘政治氛围恶化，杜伊斯堡与中国各大城市每周往来的货运列车仍多达30列，这段陆运行程最多可比海运快上15天。

这个数字虽比COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间的每周60至70列要少，杜伊斯堡仍没有关上大门的打算。托贝尔坚称，当地仍对与中国的生意往来抱持开放态度，并指出，疫情过后，中国代表团近几个月已再次开始来访。

然而，反对派坚信，太过依赖中国是错误走向。

亲商派自由民主党（FDP）地方党部副主席班能特罗（Sven Benentreu）表示，依赖中国「绝对」是个错误，「相关风险早在多年前就看得出来了」。

© 2023 AFP