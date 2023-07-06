最后一次发射升空 阿利安5型火箭送卫星上轨道

（法新社巴黎5日电） 欧洲的阿利安5型火箭（Ariane 5）今天最后一次发射升空，运送两枚军用通讯卫星上轨道。

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阿利安5型火箭于格林威治时间5日22时左右，自法属圭亚那库鲁（Kourou）发射升空，并依计画于大约30分钟后部署两枚卫星。

阿利安5型火箭于1996年首次发射，不过以失败收场，于发射40秒后因偏离轨道而自行引爆。而这类失败仅于2002年再发生过一次。

当时参与阿利安5型火箭工作的工程师吉利柏特（Herve Gilibert）表示，2002年的爆炸是一次「创伤性经历」，「在我们心中留下了深刻印象」。

但阿利安5型火箭随后展开了一连串成功的任务。

吉利柏特表示，最初的颠簸有着「正面影响，让我们不敢松懈」。

事实上，阿利安5型火箭的信赖度声名远播，连美国国家航空暨太空总署（NASA）2021年都放心把价值100亿美元（约新台币3145亿元）的韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）交给它来运送升空。

欧洲太空总署（ESA）太空运输负责人纽恩希旺德（Daniel Neuenschwander）表示，以商业用语来说，阿利安5型是「欧洲太空活动的先锋」。

阿利安5型能够承载比上一代阿利安4型大得多的负载，不仅使得欧洲握有竞争优势，并让欧洲大陆在通讯卫星市场上站稳脚跟。

然而，火箭发射市场日益被亿万富豪马斯克（Elon Musk）的美国企业「太空探索科技公司」（SpaceX）把持。SpaceX如今每周发射一次。 在没有其他选项下，欧洲太空总署不得不求助于竞争对手SpaceX的猎鹰9号火箭（Falcon 9），并于本月2日成功将欧几里得（Euclid）天文望远镜送上太空。

欧洲太空总署也将运用SpaceX的火箭来替EarthCARE观察任务发射卫星。

本月稍早，欧洲太空总署署长阿施巴赫（Josef Aschbacher）在巴黎航空展承认，现阶段属「困难时期」，并说大家都在「加紧工作」以让阿利安6型和织女星C型（Vega-C）火箭准备好接下重责。

© 2023 AFP