泽伦斯基称武器交付慢 令反攻计画延误

（法新社华盛顿5日电） 乌克兰总统泽伦斯基在今天播出的电视专访中表示，外国军援乌克兰的武器交付速度慢，已延误基辅的反攻计画，也让俄罗斯有更多时间设置地雷并加强占领区内的防御措施。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）几天前在乌克兰港口城市敖德萨（Odesa）接受美国有线电视新闻网 （CNN）主持人柏奈特（Erin Burnett）专访时透露，乌克兰6月初发动反攻，但他曾寻求在更早之前展开行动。

泽伦斯基在预录的采访中透过翻译表示：「由于在战场上遭遇某些困境，我军反攻速度开始放缓。那里到处都布满地雷。」

泽伦斯基说：「我希望我们的反攻行动能更早开始，因为大家都明白，要是反攻较晚才展开，那么我们就有更大一部分领土将被埋雷。」

他说，他早在反攻前就告知美国及欧洲领袖，武器供应不足将导致更多伤亡。

泽伦斯基说：「我感谢美国带头表达对我国的支持，但我已向他们及欧洲领袖说过，我们希望更早展开反攻，为此我们需要一切武器及物资。」

「为什么（要早点反攻）？单纯是因为要是我们越晚开始，进展就会越慢，我们将损失更多性命，因为所有地方都布满地雷，而我们必须穿越这一切。」

泽伦斯基也主张可将欧美军援的F-16战机视为「人道主义」支援，因为要是俄国决定不延长由联合国（UN）及土耳其斡旋的「黑海谷物倡议」（Black Sea Grain Initiative, BSGI），乌克兰可以利用F-16战机来维持航运走廊的开放。黑海谷物倡议预计将于7月17日到期。

泽伦斯基说：「F-16战机让我们有望替这条走廊建立防御措施。」

© 2023 AFP