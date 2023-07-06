脸书抵制线上新闻法 加政府停买广告

（法新社渥太华5日电） 数位巨头因媒体补助新法杠上加拿大政府，加国文化遗产部长罗德里格斯（Pablo Rodriguez）今天宣布，政府将停止向脸书（Facebook）和Instagram购买广告。

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上月国会通过的「线上新闻法」（Online News Act）要求数位巨头和加拿大媒体洽谈合理的商业协议，并付费使用媒体的新闻内容，否则将面临具约束力的仲裁。

法案通过后，脸书和Instagram的母公司Meta随即宣布将在脸书及Instagram上封锁加拿大新闻。

罗德里格斯今天称这些行为「不合理」且「不负责任」。

他说：「这就是我们今天为什么宣布加拿大政府将暂停向脸书和Instagram投放广告。」

他估计，这会让脸书和Instagram每年损失约1000万加币（约750万美元）。

Google也宣布将采取类似行动来抵制这项法律。

总理杜鲁道（Justin Trudeau）表示：「加拿大人不会被那些想破坏我们民主的美国亿万富翁吓倒。」他强调，加拿大政府对这个决定会坚持到底。

加拿大文化遗产部表示，2008年以来，已有450多家加拿大媒体机构关门。

© 2023 AFP