Meta正式推出社群Threads 推特竞争对手纷至沓来

（法新社华盛顿6日电） 美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）入主社群平台推特（Twitter）8个月后，对于推特新制感到恼怒的用户誓言要转移到其他平台，许多新兴社群媒体则试图瓜分这块大饼。

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脸书（Facebook）母公司Meta决定加入这个行列，推出一个竞争平台Threads，试图取代推特成为媒体、官员和名人的首选社群平台。法新社整理出一些推特的潜在替代平台如下：

●祖克柏的Threads

Meta新推出的社群平台Threads上线不到一天，Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）便在他的官方Threads帐号宣布：「7个小时内达到1000万注册用户。」

这个主打文字对话的应用程式Threads被称为文字版Instagram，它的推出无疑会为马斯克与祖克柏之间的竞争增添色彩。

Threads的介面长得像简化版推特，用户可以按赞、评论或分享贴文，也可以沿用Instagram的个人档案资料。与推特不同的是，Threads没有主题标签功能。

●杜锡的推特翻版Bluesky

Bluesky由推特共同创办人杜锡（Jack Dorsey）开发，在加州矽谷（Silicon Valley）非常受欢迎，使那些知情人士争相加入这个仍处于测试阶段的应用程式。

Bluesky的介面外观和使用方式都类似推特，因为Bluesky团队希望来自推特的用户能感到宾至如归。

事实上，Bluesky是推特内部于2019提出的一项专案，它作为一个去中心化的平台，让用户而不是企业，对于内容审核和个资有更大的控制权。

●反推特之选Mastodon

大众不太熟悉的Mastodon平台，则是在马斯克接掌推特后人气激增，尽管仍远不及推特的用户数。

Mastodon在2016年由德国开发者罗奇科（Eugen Rochko）创立，同样是一个去中心化的社群平台，而且没有广告、保护用户隐私。

●其他小众平台

一些新创应用程式也吸引了人们的注意，尤其是那些迎合特定受众的平台。

右翼社群媒体Gab或是前美国总统川普（Donald Trump）推出的Truth Social，早在马斯克接手推特之前，就已把自身定位成保守派用户的推特替代平台。

Discord则是一个游戏玩家尤为常用的平台，使用者能创建邀请制的聊天室，而参与者可就共同兴趣进行讨论。

© 2023 AFP