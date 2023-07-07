为教宗烘制面包一世纪 老店不敌大环境走入历史

（法新社罗马6日电） 从罗塞塔面包卷到全麦面包，「艾里格尼烘焙坊」（Panificio Arrigoni）已为罗马天主教历任教宗烘制面包近一世纪，然而大众旅游却带来致命伤，烘焙坊如今将关门大吉。

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79岁的艾里格尼（Angelo Arrigoni）说：「我们4日就把烤炉给关了。」艾里格尼的父亲于1930年教宗庇护十一世（Pius XI）任内开设这家小店铺，当时，他的父亲会亲手把面包奉送到教宗家中。

每当选出新任教宗，位于博尔戈皮奥街（Borgo Pio）上、距离圣伯多禄广场（St Peter's Square）走路仅需5分钟的艾里格尼烘焙坊便会做好准备，来迎合新教宗的口味。

艾里格尼说，1978年当选的波兰裔教宗若望保禄二世（John Paul II）曾说，「他想要和职员吃一样的面包」。

他向法新社表示：「职员会吃奇里奥拉面包（ciriola），也会吃罗塞塔面包卷（rosetta rolls）。前者是一种大块经典的罗马面包，现在已经没几个人在做了。」

「所以在他近27年的整个教宗任期，我们（天天）为他奉上5块奇里奥拉面包和5个罗塞塔面包卷。」

现任教宗方济各（Pope Francis）也接受艾里格尼烘焙坊提供的面包，然而，在烘焙坊忠实在地客户减少、能源价格上涨的双重压力下，如今教宗也不得不另找地方购买每天所需面包。

艾里格尼说，「这个地区已经变了。原本住满居民的房舍，如今都租给观光客」，而这些观光客多半不会进行日常例行采购，而是偏好在这座永恒之城（Eternal City，即罗马）的餐馆用餐。

烘焙坊所在建筑已经售出的消息，让艾里格尼仅存的老顾客们感伤不已。

导游蓬杜沙（Francesca Pantusa）特别腾出时间来烘焙坊，最后一次品尝艾里格尼精心制作的三明治。

她说：「在博尔戈皮奥一带，只有为观光客而开的餐馆…不过在这里，你可以用合理的价格找到很棒的产品，还有待人亲切友善的安吉罗（艾里格尼）…我好想落泪。」

梵蒂冈记者史卡拉穆奇（Iacopo Scaramuzzi）在社群媒体推特（Twitter）上痛批市议会，质问为何一座「沉浸于怀古之情的城市，却无法保存自己的遗产」，并拯救「教宗的面包师傅…梵蒂冈的历史一环」。

© 2023 AFP