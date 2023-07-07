德国公寓管理员冤狱13年 终获洗刷谋杀房客罪名

（法新社柏林7日电） 德国东南部巴伐利亚邦一栋社区公寓的管理员简迪斯基被控涉嫌杀害一位老年女房客，几经诉讼，在监狱里度过超过13年之后，今天终于获得法院宣告无罪，并将获得冤狱赔偿金。

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简迪斯基（Manfred Genditzki）2008年在罗塔赫-埃根镇（Rottach-Egern）这栋公寓工作时，一位87岁的女住户陈尸浴缸，他被控在发生争执后殴打死者头部，并将她淹死在浴缸，因而被判无期徒刑。

简迪斯基在长期诉讼战中始终否认行凶，这起案件备受全国关注。如今慕尼黑地区法院的法官裁定，简迪斯基遭到误判有罪，并谕令赔偿他近36万9000欧元（新台币约1261万元），这个最新判决结果抢占媒体头条。

法院发言人表示，新证据显示此案死者是意外死亡。「这不是一起谋杀案，他已获宣告无罪，是清白的。」

媒体报导，简迪斯基聆判后面无表情，法庭内许多他的支持者则欣喜落泪。

现年63岁的简迪斯基先前曾在联邦法院成功翻案，但后来又在2012年再度被慕尼黑的法院判决有罪。

他这次受审时，辩护律师芮克（Regina Rick）因为鉴识科学上的进步，得以提出新证据指出，死者所陈尸浴缸的水温显示她的死亡时间和最初的推断大不相同。

辩方并向法庭提出第二项科学报告，显示电脑模拟结果佐证死者可能死于意外。

由于外界对简迪斯基有罪的判决颇多质疑，加上他先前没有犯罪纪录，芮克根据前述证据，在去年8月就为她的客户争取到预先释放。简迪斯基返家团聚，并在一家起司工厂担任司机，同时地区法院准许重审此案。

此案最后就连检方也主张应判简迪斯基无罪，法院发言人说，这项判决「是基于专家使用最新方法研究提出的报告，在先前定罪时并无这些方法可用」。

简迪斯基在监牢里度过4915天时间，错过儿女成长，也无缘见到孙儿出生，他如今终于获判无罪，感叹表示：「这是个悲剧，很难以言辞表达。」

© 2023 AFP