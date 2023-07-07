新研究：丹麦跨性别者试图自杀机率是常人近8倍

（法新社哥本哈根6日电） 最近一项研究显示，丹麦跨性别者轻生的可能性是一般人的将近8倍。这是丹麦第一个研究此议题的全国性研究。

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这份上周发表在美国医学会期刊（Journal of the American Medical Association）上的研究，也发现跨性别者轻生身亡的可能性是其他群体的3.5倍。

研究人员表示，这些发现显示跨性别人士患有精神疾病的风险较高。有鉴于此，维权组织呼吁为跨性别者提供更多支持。

丹麦阿尔堡大学（Aalborg University）性别健康流行病学（Sexual Health Epidemiology）教授佛里希（Morten Frisch）告诉法新社：「我们在研究中观察并分析的自杀未遂和自杀身亡案例，都仅是冰山一角。」

他指出：「这背后隐藏着更大的负担，即并非那么明显的心理健康问题，例如跨性别者的孤独、焦虑、忧郁，和非自杀性自残行为。」

佛里希补充道，他希望所有新的发现，能够消除人们对跨性别者是否属于弱势群体的一切疑虑。

先前的研究显示，自杀及自杀未遂比较常出现在跨性别者身上，但数据资料较为局限，并未涵盖到丹麦全国。

研究人员这次检视1980年到2021年的资料，并藉助丹麦的身分证字号系统，一共调查660万名15岁以上的丹麦人。

该研究中的3759名跨性别者中，在这段期间有92人自杀未遂、12人轻生后过世。

研究结果显示，每10万名跨性别者中，有75人自杀身亡，而非跨性别者的自杀死亡率是每10万人口21人。

© 2023 AFP