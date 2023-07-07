罗马尼亚将设培训中心训练乌克兰飞行员驾F-16

（法新社罗马尼亚首都布加勒斯特6日电） 罗马尼亚今天表示，将成立一个区域培训中心，训练包括乌克兰在内的各国飞行员，操纵美国制的F-16战机。乌国政府表示，需要F-16战机来对抗俄罗斯的入侵。

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在美国5月允许后，数个欧洲国家便想要帮助乌克兰飞行员学习驾驶F-16战机。

罗马尼亚国防最高委员会（Supreme Council of National Defense）在开会后发布新闻稿说：「（我们）将与其他盟国和设计这款战机的公司，一起在罗马尼亚建立区域培训中心，来训练驾驶这些战机的飞行员。」

声明中称：「罗马尼亚的F-16战机飞行员将在这里受训，这个地方稍后也会开放给来自北大西洋公约组织（NATO）盟国及合作伙伴的飞行员，包括乌克兰飞行员。」

声明指，这个训练中心将满足「盟国和地区伙伴的训练需求」。

荷兰带头推动训练乌克兰F-16战机飞行员，国防部长欧龙仁（Kajsa Ollongren）上个月表示，希望今年夏天就开始进行。

波兰也宣布准备训练乌克兰飞行员操纵F-16战机，在此同时，丹麦正在国内进行协助培训的最后准备工作。

罗马尼亚与乌克兰接壤的边境长达650公里，罗国有一支F-16机队，是由葡萄牙买进的17架二手战机组成，也和挪威签下合约，要再买进32架二手F-16战机。

罗马尼亚还计画买进美国最新的F-35战机，但可能需要几年的时间。

© 2023 AFP