英国调查防疫作为 法官裁定前首相强生交出私讯

（法新社伦敦6日电） 英国前首相强生正因他在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间的因应作为接受调查。英国政府先前要求扣住强生的通讯软体讯息和笔记免于公开，但两名法官今天予以驳回。

广告 继续浏览后续

负责协调政府事务的英国内阁办公厅反对在未经删减的情况下，公开强生（Boris Johnson）在通讯软体WhatsApp上的讯息、日记和笔记。

但高等法院法官裁定，主持调查的哈勒特（Heather Hallett）下令公开上述资料是「采取合理行动」，因为强生的日记和笔记「很可能含有（疫情期间）与决策有关的资讯」。

法官说，调查人员若发现上述文件与调查内容「明显无关」，就会归还。

哈勒特的发言人说，这些资料必须在本月10日下午4时（台湾时间晚间11时）之前交给调查团队。

英国政府表示，会完全遵从裁定，并与调查团队合作，确保相关个人隐私受到保护。

最大在野党工党副主席芮纳（Angela Rayner）说，这项裁定对政府来说是「丢人的挫败」，还指责现任首相苏纳克（Rishi Sunak）「在注定会输掉的官司上浪费时间和纳税人的钱」。

强生曾说，他不反对调查团队查看他的讯息和笔记。

强生于2019年至2022年担任首相，正是COVID-19疫情最严重的时期，外界批评他领导的政府在疫情初期没有认真看待这场威胁，也未提供足够的防护装备给第一线医护人员使用。

外界也批评各部会大臣绕过正式招标程序，迳自把有利可图的合约交给朋友或合作伙伴。

强生、苏纳克和数十名幕僚另因在防疫封锁期间，数度于唐宁街违规举办酒会而被罚款。

英国国会调查上月做出结论，认定强生在这些派对的问题上多次误导国会。强生在调查结果公布前不久，先一步辞去了国会议员职务。

© 2023 AFP