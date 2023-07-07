菲律宾泰勒丝模仿者开唱 数千粉丝挤爆商场

（法新社马尼拉7日电） 美国流行乐坛天后泰勒丝近期展开The Eras Tour巡回演唱会，亚洲场只有东京和新加坡，菲律宾歌迷只好在商场观赏知名泰勒丝模仿者表演过干瘾，这位变装皇后歌手因而爆红。

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戴着金色长假发、身穿金色亮片流苏洋装的菲律宾变装皇后希什（Taylor Sheesh）今天在马尼拉一家购物中心的舞台上对嘴演唱，模仿泰勒丝（Taylor Swift）的肢体动作，数千名死忠粉丝尖叫声不断。

现年28岁的希什本名为柯罗奈尔（Mac Coronel），2017年开始模仿泰勒丝。今年5月她在一个购物中心模仿泰勒丝，独力表演1个半小时，让她在菲律宾的人气迅速飙升。

柯罗奈尔在后台接受法新社访问时说：「她（泰勒丝）在这里非常受欢迎。」她在家人的帮助下抢到一张泰勒丝新加坡演唱会的门票。

当被问及看到泰勒丝现场表演会有何感受时，希什说：「我会开心得要死。」

希什希望将自己表演带到菲律宾各地更多的购物中心，但没有幻想过自己会比她的偶像更受欢迎。

希什说：「我不想将泰勒丝拿来做比较。我永远都会是泰勒丝的死忠粉丝。」

© 2023 AFP