韩国政府：福岛核处理水排放 对韩国影响可忽略

（法新社首尔7日电） 韩国国务调整室今天举办记者会发布研究报告表示，日本计划排放入海的福岛核处理水，对韩国影响「可忽略无视」，希望能藉此平息民众对此问题日益加深的忧虑。

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国际原子能总署（IAEA）本周批准一项长达数十年的计画，同意日本排放「核处理水」入海。福岛第一核电厂在311大地震遭受海啸侵袭后发生核子事故，持续注水冷却反应炉内熔融核燃料棒时产生的污染水等，透过净化装置去除氚以外多数辐射物质剩下的水，称为「核处理水」

不过这项排放计画遭到韩国民众普遍反对和抗议，甚至担心核污水排海会污染海水，希望在核污水排入海洋之前，多囤一些用海水提取的盐，进而引发恐慌性食盐抢购潮。

韩国国务调整室室长方文圭（Bang Moon-kyu）在记者会上表示，韩国对日本的排放计画进行独立审查，结果认为日本将达到或超越主要的国际标准。

方文圭表示，这项研究重点是核处理水的排放，是否会影响韩国水域，结果发现其影响「可忽略无视」。 方文圭说，从福岛排放到太平洋的核处理水，需要长达10年时间才能回流至朝鲜半岛附近。

方文圭补充说，当核处理水返回韩国水域附近时，「预计辐射水准约为正常时期均值的10万分之1」。

国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）今天将访问首尔，但该机构的审查并未减缓韩国国内对排放计画的强烈反对，一些反对派议员甚至绝食抗议。 自6月26日以来一直在首尔国会绝食抗议的国会议员禹元植（Woo Won-shik，音译）向法新社表示：「日本希望将废水排入海，因为这是最简单、最便宜的方法。」 核电厂还需要几十年时间才会退役，但营运商东京电力（TEPCO）面临现场积水超过133万立方公尺的急迫问题。这些水是地下水、渗入该地区的雨水和冷却水的混合。

但韩国议员和民间团体声称有多种安全，但更昂贵的替代方案处理这些水，例如将处理过的水深埋地下，或者让其蒸发。

© 2023 AFP