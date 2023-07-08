俄乌战争满500天 泽伦斯基访蛇岛重申抗战精神

（法新社基辅8日电） 俄罗斯全面入侵乌克兰今天满500天，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）访问黑海的蛇岛。战争开打初期，岛上的乌克兰守军以剽悍态度抵抗俄国军舰，一战成名。

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泽伦斯基在今天发布于社群媒体的影片中说，「今天我们来到蛇岛（Snake Island），这个永远不会被占领者征服的地方，就像整个乌克兰。因为我们是勇者的国家」。

泽伦斯基在这段没有标示日期的影片中搭船抵达蛇岛，并在一座纪念碑前献花。他说，「我想要从这里、从这个代表胜利的地方，为了过去500天，向我们的每一名士兵致上感谢」。

莫斯科曾在去年2月24日入侵乌克兰不久后夺取蛇岛，当时一段无线电对话曝光后引发轰动。俄军黑海舰队旗舰莫斯科号（Moskva）喊话要岛上乌克兰守军投降，却被回应「俄罗斯军舰，去死吧你」。

岛上乌克兰士兵随后遭到俘虏，但之后在两国换囚时获释。

这段对话传遍全球，成为乌克兰抗战的宣传主题，甚至出现在海外盟邦举行援乌游行的标语牌上，并被基辅印制成邮票。

对话的另一个主角莫斯科号去年4月于黑海沉没，俄罗斯声称起因是船上发生爆炸，乌克兰则称发射飞弹击中这艘军舰。

乌克兰军方于去年6月夺回蛇岛。

© 2023 AFP