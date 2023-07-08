叶伦：美中气候金融合作至关重要

（法新社北京8日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表示，华府和北京继续在气候金融方面的合作「至关重要」，并呼吁双方深入合作，以解决全球暖化造成的「存亡威胁」。

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美国正试图缓和与北京的紧张关系、强调双方的合作领域，叶伦继美国国务卿布林肯（Antony Blinken）之后，也赴北京访问4天。

叶伦在中国一场专家圆桌会议上表示：「身为全球两大温室气体排放国，以及最大的再生能源投资国，我们有共同的责任和能力以身作则。」尽管美中关系紧张，她强调双方仍有关键合作领域。

她说：「气候变迁是全球挑战的首要议题，美国和中国必须合作解决这个生存威胁。」 「在新兴市场和发展中国家的伙伴努力达成气候目标之际，我们这两大经济体设法提供协助，我相信美中在气候金融方面的持续合作至关重要。」

去年8月，时任美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台，引发北京不满，宣布暂停气候谈判。

不过，有迹象显示，中美气候谈判可能即将再度启动。美国官员昨天表示，气候特使凯瑞（John Kerry）近期将前往中国，讨论气候变迁方面的合作。

此外，叶伦昨天和中国国务院总理李强会面时说，华府和北京在全球经济和金融事务方面的密切沟通，同时在低收入国家与新兴经济体的债务困境等国际挑战方面共同努力，也相当重要。 叶伦今天除了与气候金融方面的专家会面之外，也将和女性经济学家会谈，以及会见中国国务院副总理何立峰。

© 2023 AFP