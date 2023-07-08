美国提供乌克兰集束炸弹 引发批评声浪

（法新社巴黎7日电） 人道组织今天谴责美国提供乌克兰「集束炸弹」，理由是这种武器留下的未爆弹构成长期危险。 国际失能人道与包容组织（HI）的夏颇伊（Baptiste Chapuis）表示，「从长期来看，（集束炸弹）对平民来说根本是死刑，有些尚未出生的人将成为受害者。」

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北约峰会下周将在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行，美国提供集束炸弹的时间点，正值盟国四处寻找如何能进一步支援乌克兰之时，因为乌克兰的反攻行动迟迟未有重大进展。

集束炸弹爆炸时，会在几个足球场大小的区域内散布数十颗小炸弹，其中大量的炸弹不会爆炸，而是埋在地下。

因此这种武器使用后，实际上是在广大区域留下大片人员杀伤地雷，美国确认将它交付乌克兰之前，就已引起一波谴责浪潮。 国际特赦组织研究员威尔肯（Patrick Wilcken）在一份声明中表示：「美国移转集束炸弹给乌克兰的计划是一种反时代行为，它破坏国际社会在保护平民免受此类危险时所取得的重大进展」、「促请美国重新考虑」。

从军事角度来说，集束炸弹可让交战方一次性打击敌方大型编队，阻止敌人使用机场跑道，或用广布的地雷来阻止敌军前进。

集束炸弹攻击时并不会区分平民和军事人员，专家表示，5%到40%的炸弹撞击地面时不会爆炸，而会在战场上保留数十年。

全世界共有123个国家签署了2008年的「奥斯陆公约」（Oslo Convention），其中禁止生产、储存、销售和使用集束炸弹，没有签署的主要国家，包括了美国、中国、俄罗斯、伊朗、以色列、叙利亚。 夏颇伊说，越战结束近50年之后，「邻居寮国的民众仍在清除美国当时投下的集束炸弹」。 武器管制协会（Arms Control Association）执行主任金波（Daryl Kimball）表示，「集束炸弹并不会区分乌克兰士兵和俄罗斯士兵」，「它的有效性被严重夸大，其对非战斗人员的影响众所周知，但往往遭到忽视。」

© 2023 AFP