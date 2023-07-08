美国销毁最后化武储备 禁化武组织盛赞「历史性成就」

（法新社华盛顿7日电） 美国总统拜登今天宣布，美国已完全销毁储存数十年之久的化学武器；「禁止化学武器组织」（OPCW）称此一里程碑是裁减军备的「历史性成就」。

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美国肯塔基州里契蒙（Richmond）的蓝草陆军仓库（Blue Grass Army Depot）近日已完成历时4年、销毁约500公吨致命化学物质的工作，这也是美军保留的最后一批库存。

拜登说：「今天，我自豪地宣布美国已安全销毁库存中的最后一批弹药，使我们距离一个没有化学武器恐怖的世界更进一步。」

美国是1997年生效的「禁止化学武器公约」（Chemical Weapons Convention）签署国中，最后一个完成销毁「已申报」库存化武的国家；不过，据信有数国偷偷保留化武储备。

人类在第一次世界大战期间毫无节制地滥用化武，导致军队大规模死亡和伤残，时隔一个多世纪，终于达成如今的里程碑，禁止化学武器组织说，这是减裁军备的「历史性成就」。

禁止化武组织指出，美国的声明意味着全球所有已申报的化武储备「已证实被不可逆转地销毁」。

禁止化武组织秘书长阿里亚斯（Fernando Arias）说：「为了这项国际社会的重大成就，我在此恭喜所有缔约国和美国。」

© 2023 AFP