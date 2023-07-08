美确定向乌克兰提供集束弹药 称乌方保证慎用

（法新社华盛顿7日电） 俄罗斯侵略乌克兰近一年半，美国今天宣布将首度提供集束弹药给正在反攻行动中鏖战的乌克兰军队。但这种弹药内的小型炸弹若未完全爆炸，将构成危险，因此人权团体激烈批评。

广告 继续浏览后续

美方则表示，已收到乌克兰方面的保证，乌方会将平民遭受的风险程度降到最低，包括不在人口稠密区使用这种弹药。

美国总统拜登告诉美国有线电视新闻网（CNN），提供集束弹药的决定「非常艰难」，但乌军的「弹药正在告罄」。 拜登说：「他们现在要是拿不到武器去阻止俄罗斯人，不让他们挡住乌军在这些地区的攻势，他们手上就没有武器了。我认为他们需要（这些武器）。」 五角大厦在声明中表示，今天宣布的新军援计画，包含「双效改良版传统弹药」（DPICM，即集束弹药）。 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）很快就在推特（Twitter）为这笔乌国急需的援助向美方致谢，他写道：「乌克兰防御力扩大，将为我们收复失土和进一步迈向和平提供新的工具。」

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）谈到这项决定时说：「如果因为乌克兰没有足够火力，使得俄军和战车辗压乌军阵地，夺取更多乌国领土，征服更多乌国平民，平民会面临巨大的伤害风险。」

苏利文说，乌克兰政府「提供了书面保证，会非常谨慎地使用这些武器」，而且乌国政府「有充分理由将平民遭受的风险降到最低，因为那是他们的公民」。 美国国防部次长卡尔（Colin Kahl）补充说，乌克兰保证不会在平民聚集的地区使用集束弹药，也会记录使用地点，以利战后清除未爆弹。

卡尔还说，美国不会提供故障率超过2.35%的集束弹药；相较之下，俄罗斯在乌克兰使用的集束弹药故障率高达3到4成。

不过，人权团体强烈反对美国提供集束弹药给乌克兰。

「人权观察」（Human Rights Watch）说，这些武器势必会让平民陷入长期折磨；「国际特赦组织」（Amnesty International）认为，广泛使用集束弹药很可能夺走更多平民性命，因为这种武器的杀伤力不分敌我，即使在战后很长一段时间也会对平民构成严重威胁，「任何国家在任何情况下运交和使用这种弹药，都不符合国际法」。 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）也持反对意见，一名发言人说，古特瑞斯「不希望战场上继续使用集束弹药」。

© 2023 AFP