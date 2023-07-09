叙利亚控BBC报导偏颇 取消其记者证件

（法新社大马士革8日电） 叙利亚今天罕见地对国际媒体做出大动作，该国称英国广播公司（BBC）有「误导性报导」，因此取消该公司记者的证件。

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叙利亚资讯部在声明中说，「鉴于这间广播业者未能遵守专业标准，并坚持提供偏颇且误导性的报导」，本部门决定撤销BBC文字和摄影记者的证件。

资讯部补充，英国广播公司电台（BBC Radio）驻叙利亚记者的证件同样被撤销。

BBC发言人并未直接对叙利亚的举措做出评论，但称「BBC新闻阿拉伯版（BBC News Arabic）提供公正独立的新闻报导」，并向「不同政治派系的人接触、确立真相」。

发言人在声明中提到：「我们将继续向阿拉伯语世界的阅听众提供公正的新闻和讯息」。

叙利亚资讯部表示，自2011年叙利亚战争爆发以来，BBC「不时在报导叙利亚现况时，提供主观、虚假的资讯和报导」。

叙利亚内战已造成逾50万人丧生，数百万人流离失所，并摧毁该国绝大部分的基础建设和工业。

叙利亚资讯部补充道，BBC「不止一次」接获警告，但仍「持续依据恐怖组织和叙利亚敌方的声明，放送具误导性的报导」。

对于叙利亚政府来说，撤销国际媒体的媒体证是十分罕见的，因为在当地有驻地记者的外媒已所剩无几。

随着战乱升温，牵扯愈来愈多的外国势力及全球各地圣战士，许多外国记者都已离境。

© 2023 AFP