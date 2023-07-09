司改关键议案将表决 以色列人涌上街头抗议

（法新社特拉维夫8日电） 以色列示威人士认为，政府研议中的司法改革，可能意味着将有一个更为专制的政府，因此今天再度涌上特拉维夫（Tel Aviv）等城市的街头抗议。

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群众透过每周抗议的方式，持续向总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府施压。尼坦雅胡去年率领联合党（Likud）和极右派与极端正统派（Ultra-Orthodox）政党结盟，在大选后回锅掌权，成为以色列史上最右翼政府领导人。

以色列国会10日即将针对司改一项重要议案进行表决。今天在特拉维夫的抗议活动是政府1月公布司改案以来的第27次，媒体估计吸引15万人参与。

警方并未透露参与示威的人数。

历史学家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）在集会上说：「我们必需采取行动，以抗议尼坦雅胡政府对我们国家、对以色列梦想所做的事。」

他说：「如果尼坦雅胡政府不罢手，他们很快就会知道人民愤怒的后果。」

这次的司法改革将赋予政治人物高于法院的权力，而尼坦雅胡政府主张，这在确保更好的权力平衡上有其必要。

尼坦雅胡3月底宣布「暂缓」这项司法改革的立法程序，以和反对派进行协商，但多次谈判未果后，其政府本周再次采取攻势。

以色列国会预计10日进行司改计画中一项议案的一读。这项议案目的在限缩司法部门裁决政府决策「合理性」的权力。

潜在影响之一将会是部长级的人事案。例如，今年1月，在最高法院干预下，尼坦雅胡不得不开革有犯罪前科的内阁成员戴瑞（Aryeh Deri），但尼坦雅胡当时即矢言将找寻「所有的法律工具」，俾以在日后保住戴瑞的公职。

示威主办单位已经宣布，11日将会有抗议行动。

© 2023 AFP