墨西哥报纸：失踪记者已身亡

（法新社墨西哥市8日电） 墨西哥市主要媒体「每日新闻报」（La Jornada）指出，在西部纳耶瑞州（Nayarit）失踪的地方记者桑杰士，今天被人发现已经身亡。

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法新社报导，每日新闻报在网站指出：「在泰比克（Tepic）瓦奇内斯村（Huachines）所发现的遗体，已确认是59岁每日新闻报记者桑杰士（Luis Martin Sanchez Iniguez）。」

每日新闻报引述地方当局报导，桑杰士的妻子罗培兹（Cecilia Lopez）告诉调查人员，她5日晚上过后就已经不知道丈夫的下落。

一些未经证实的当地媒体报导说，桑杰士的遗体今天早上在纳耶瑞州首府泰比克附近乡村被人发现，尸身被裹在塑料袋里，他的胸前有一条讯息。

过去已有多名每日新闻报记者沦为锁定目标，并遭谋杀，包括2017年3月在奇瓦瓦州（Chihuahua ）遇害的布瑞奇（Miroslava Breach），以及同年5月在西那罗亚州（Sinaloa）被杀害的巴尔德斯（Javier Valdez），他也为法新社撰稿。

对新闻从业人员来说，墨西哥是全世界最危险的国家之一。 据无国界记者组织（RSF）通报，自2000年以来，墨西哥已有150多名记者遭谋杀。

根据政府资料，2022年发生了13起记者遇害案。一些针对记者的犯行，至今大多数都未受惩罚。 （译者：纪锦玲）

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