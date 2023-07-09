少年之死怒气未消 法国民众不顾禁令上街头示威

（法新社巴黎8日电） 非裔青少年奈尔在巴黎郊区被员警射杀引发法国各地动乱，今天仍见数百名抗议者不顾禁令走上巴黎市中心街头，抗议警察暴力。

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警察从巴黎市广大的共和国广场（Place de la Republique）驱散人群，数百人被赶到宽广的马真塔大道（Boulevard Magenta），在那里可见到他们和平游行。在示威活动后，巴黎警方表示，有两人被捕。

巴黎警局在网站公告一项决定指出，已经禁止这项安排好的示威活动，理由是「局势紧张」。

法国连日暴动的起因，与6月27日员警击毙拒绝拦检的17岁非裔青少年奈尔（Nahel）有关。事件中有一名警官已因蓄意杀人罪嫌遭受调查；这名警官的律师说，他的委托人并无意杀死这名青少年。

法国内政部表示，今天全国各地约有5900人走上街头。

法国各地有约30场反警察暴力的示威活动，包括南部港市马赛（Marseille）和东部史特拉斯堡（Strasbourg）。在里尔（Lille），当局则已禁止集会。

法新社报导官方数据指出，奈尔丧生以来，已有3700多人因抗议活动被警方拘留，其中至少有1160名是未成年人。（译者：纪锦玲）

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