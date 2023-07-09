避免骚乱再起 法国政府：国庆周末禁售烟火

（法新社巴黎9日电） 在法国员警枪杀一名青少年引发全国各地动乱后，法国政府今天表示，禁止在7月14日国庆假期周末贩售、持有、和运输烟火。

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一名员警于6月27日在巴黎近郊进行路边拦检时，射杀了一名17岁的非裔青少年。这起事件重新点燃了长期以来对法国警察部门存在系统性种族主义的不满和指责，在法国引发连续多晚的动乱，而烟火是暴动中的首选武器之一。

今天发布的法国公报中公布了一项政府法令：「为防止7月14日国庆庆祝活动期间、发生对公共秩序造成严重干扰事件的风险，在7月15日之前禁止贩售、持有、运输，和使用烟火制品和烟火。」

政府法令指出，这项禁令不包括为巴士底日（Bastille Day, 即国庆日）筹办传统烟火表演的专业单位与市政当局。

由于担心暴动再起，法国总理柏纳（Elisabeth Borne）昨天告诉「巴黎人日报」（Le Parisien），政府将在国庆假日期间部署「大规模措施来保护法国人民」。

烟火表演是巴士底日庆祝活动的年度特色。烟火也时常出现在法国的抗议活动中。

拥有阿尔及利亚血统的奈尔（Nahel M.）在巴黎近郊南泰尔（Nanterre）遭警方射杀后，引发法国自2005年以来最严重的都市暴力事件。

根据官方数据，超过3700人在与奈尔之死相关的抗议活动中被捕，其中包括至少1160名未成年者。

© 2023 AFP